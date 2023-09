Menton : le département des Alpes-Maritimes porte plainte contre Matthieu Messina

Mathieu Messina, l'ancien PDG des Ports de Menton et ancien adjoint au maire de Menton délégué aux Finances

Dans le prolongement du signalement déposé par la Ville de Menton, actionnaire majoritaire de la société des Ports de Menton, c'est désormais le Département des Alpes-Maritimes , actionnaire minoritaire à hauteur de 20 % de la SPL des Ports de Menton qui a décidé de porter plainte. Une plainte contre X et contre Mathieu Messina l'ancien PDG des Ports de Menton.

Soupçons d'abus de biens sociaux et détournement de fonds publics

Dans un communiqué le département écrit : "Suite à une analyse conclue ce jour par les services départementaux des premiers éléments en notre possession et dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’audit, le Département présume d’actes délictueux, susceptibles d’être qualifiés d’abus de biens sociaux et de détournement de fonds publics."

Mathieu Messina, ancien adjoint au maire de Menton délégué aux Finances**, aurait dépensé plus de 500.000 euros en notes de frais.**