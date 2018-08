Rémy Cabella va s'engager avec l'AS Saint-Étienne pour 4 ans. Après des mois de négociations Marseille et Saint-Étienne se sont mis d’accord sur un transfert d'un montant de 5 millions d'euros plus 1 million en bonus . Prêté la saison passée à l'ASSE, le joueur de 28 ans avait fait l'unanimité.

Saint-Étienne, France

Le feuilleton estival stéphanois a pris fin. Rémy Cabella va s'engager avec l'AS Saint-Étienne pour une durée de 4 ans. Le prix du transfert est de 5 millions d'euros plus un millions de bonus. Il devrait passer sa visite médicale ce jeudi 16 août et pourrait même figurer dans le groupe de Saint-Étienne qui va se déplacer à Strasbourg. En contact régulier depuis la fin du championnat, les dirigeants marseillais et stéphanois ont finalement trouvé un terrain d'entente pour faire revenir le milieu de terrain en prêt la saison dernière chez les Verts.

Rémy Cabella avait fait de Saint-Étienne sa priorité

À la fin de la saison Rémy Cabella a souhaité connaitre le positionnement de l'OM à son égard. Dès lors que le natif d'Ajaccio a eu la conviction que le coach de Marseille Rudy Garcia ne compterait pas sur lui, le joueur a fait de Saint-Étienne sa priorité. Pourtant plusieurs clubs étaient sur le coup. Notamment en Italie (Sampdoria, et Gênes), en Turquie mais aussi en Espagne. Mais peu de clubs présentaient un challenge sportif aussi attrayant que celui des Verts. De plus, beaucoup de ses prétendants ont été échaudés par l'enveloppe réclamé par l'OM. C'était aussi le cas de Saint-Étienne. Mais le club partait avec un avantage de poids, le joueur voulait vraiment revenir. Le joueur de 28 ans n'a d'ailleurs pas hésité à demander à ne pas jouer le match de reprise avec le club phocéen alors qu'il était apte.

Le meneur de jeu est très attendu

À Saint-Étienne le joueur est très attendu. Il a marqué les esprits la saison passée avec ses 8 buts et ses 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Forcément, Jean-Louis Gasset voulait absolument le conserver. Des cadres du vestiaire comme Loïc Perrin ou Mathieu Debuchy ont aussi plaidé pour le retour de l’international français. Avec Wahbi Khazri et un Loïs Diony en forme, l'ASSE aura une attaque compétitive, du moins sur le papier. Enfin les supporters des Verts sont eux aussi aux anges. Ils sont nombreux à réclamer depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, le retour du chouchou du Chaudron.