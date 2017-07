Doubs : la mairie de Mercey-le-grand ravagée par les flammes

Ce matin, à Mercey-le-Grand, un incendie a ravagé le bâtiment qui abrite la mairie, la cantine de l'école et l'accueil périscolaire. Il n'y a pas de victime mais de gros dégâts.

Le bâtiment était vide, il n'y a donc pas de victime. En revanche, les dégâts sont considérables. L'incendie s'est déclaré dans le bâtiment de la mairie, du côté de la salle qui sert aux activités périscolaires et pour la cantine. C'est le directeur des Francas - l'association qui gère les activités périscolaires - qui a donné l'alerte. Lorsqu'il est arrivé, vers 7h10, il a vu de la fumée.

Environ 40 pompiers ont été mobilisés. A leur arrivée, la mairie et la salle communale étaient pleines de fumée, mais pas encore de flammes. Le maire, Didier Aubry , arrivé rapidement sur place, a tenté de sauver tout ce qu'il a pu : "Je suis rentré dans la mairie, explique-t-il, j'ai pas demandé l'autorisation. J'ai récupéré les deux ordinateurs et l'état civil, c'est le plus important. Et après les pompiers m'ont dit que c'était plus possible d'y aller, on étouffait déjà (ndlr : à cause des fumées)" Quelques minutes après, il reste impuissant devant le bâtiment qui prend feu.

Les pompiers ont mis trois heures à maîtriser le feu. Le maire, des conseillers municipaux et des habitants sont ensuite entrés dans la partie mairie, la moins endommagée, pour récupérer le reste des archives. Du côté de la cantine en revanche, impossible, c'est trop dangereux .La charpente et les planchers menacent de s'effondrer.

Petit à petit, les piles de documents s'alignent devant les restes de la mairie de Mercey © Radio France - Noémie Philippot

Difficile pour l'instant de connaître les causes de l'incendie, d'autant que le bâtiment n'était pas occupé. Pour le maire, c'est probablement d'origine électrique. Il faut attendre l'expertise pour savoir si le bâtiment sera rasé ou rénové. Mais Didier Aubry aimerait pouvoir garder sa mairie "C'est un bâtiment qui a toute une histoire. Au départ c'était un bâtiment paroissial qu'on a réagencé avec des entreprises locales et des employés municipaux. Est-ce qu'on pourra reconstruire ? Est-ce que ça va demander un an, deux ans ? Je sais que c'est toujours très long." En attendant, c'est l'ancien café qui servira de mairie, et les enfants prendront leur dernier repas de l'année à l'école.

On est un peu peinés .. C'est des souvenirs, on a baptisé nos 3 enfants ici " - Céline, habitante de Mercey-le-Grand depuis 12 ans.

Les habitants sont venus les uns après les autres constater les dégâts. On sent l'émotion dans la voix de Céline, qui habite ici depuis 12 ans : "On est un peu peinés ... C'est des souvenirs, on a baptisé nos 3 enfants ici. C'est l'association des enfants, c'est des manifestations ... ça nous embête. J'ai vu les enfants ce matin, ils étaient en pleurs ... de savoir que leurs dessins, tout ce qu'ils ont fait ici, c'était parti en fumée." La fête de la musique, le 14 juillet, les rendez-vous de la vie associative ... Les événements importants de la vie de la commune ont toujours eu lieu ici. Avec cet incendie, les habitants de Mercey-le-Grand perdent bien plus qu'une mairie.