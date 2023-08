Mercurol, Livron, Chabeuil, Alixan : plusieurs départs de feu dans la Drôme

Grosse activité ce lundi en fin de journée pour les pompiers drômois. A Mercurol, autour de 17h30, 25 sapeurs-pompiers et huit engins ont été déployés pour un incendie dans une déchèterie sauvage. Ce sont notamment des pneus qui ont brûlé, ce qui explique l'épaisse fumée noire dégagée. Le feu a été rapidement éteint. Un peu plus tard après 19 heures, c'est un incendie de végétation à Livron à côté du cimetière qui a mobilisé 17 pompiers et quatre engins. Le feu était fixé un peu avant 21 heures.

Les pompiers de la Drôme sont également intervenus dans les environs de 18 heures sur deux autres départs de feu : un premier dans un fossé chemin des Perines à Chabeuil, puis à Alixan au lieu-dit Les Chaux. Dans les deux cas, les flammes ont rapidement été éteintes.

ⓘ Publicité