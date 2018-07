Bobigny, France

Trois policiers acquittés aux assises ce mercredi. Les trois agents de la BAC étaient jugés pour des violences volontaires sur deux frères de Villemomble et leur mère, qui avait perdu un œil, le 25 juin 2013. La cour d'assises a reconnu que des violences avaient été commises par les policiers et que la grenade tiré par l'un d'eux avait bien entraîné ce jour-là l'infirmité permanente de la mère de famille, mais elle a estimé que les trois policiers ont agi en état de légitime défense et donc prononcé l'acquittement.

Des policiers, en pleurs, dans les bras de leurs proches

A l'énoncé du verdict, les trois policiers ont affiché leur soulagement dans la salle d'audience, certains, en pleurs, prenant leurs proches et leurs avocats dans leurs bras. Une cinquantaine de collègues étaient venus les soutenir dans une salle pleine pour attendre de la décision, à l'issue de six jours d'audience.

Deux frères étaient jugés à leurs côtés pour violences volontaires pour l'un d'eux, rébellion, outrage et dégradation pour l'autre. Le premier a été également acquitté. La cour a reconnu que les policiers lui avaient imputé des violences qui n'étaient pas de son fait. C'est lui que les trois policiers avaient interpellé, le prenant pour un autre qu'ils recherchaient peu avant ce jour-là.

Son frère, en revanche, est reconnu coupable de rébellion outrage et de dégradation d'une voiture. Mais la cour d’assise a décidé de le dispenser de peine.