Mère de famille éborgnée en Seine-Saint-Denis : deux policiers à nouveau acquittés en appel

Deux policiers ont été à nouveau acquittés, jeudi 12 mars, en appel, à Paris au titre de "l'état de nécessité" et de la "légitime défense", pour des violences lors d'une intervention en 2013 en Seine-Saint-Denis à l'issue de laquelle une mère de famille avait perdu un œil. Le verdict a été prononcé après dix heures de délibéré, dans une salle remplie par les familles des fonctionnaires et les proches des parties civiles.

Six et 18 mois de prison avec sursis avaient été requis par l'avocat général qui estimait que la légitime défense n'était "pas constituée". En revanche, aucune interdiction professionnelle n'avait été demandé. Le parquet général avait, dans le détail, requis une peine de 18 mois de prison avec sursis pour le policier de 41 ans qui a lancé la grenade, et six mois avec sursis pour son collègue de 40 ans.

Lors de l'audience en première instance, trois policiers mis en cause avaient été acquittés, les assises de Bobigny retenant la légitime défense.

Le 23 juin 2013, des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont interpellé dans une cité de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, un homme de 20 ans, confondu avec un fuyard. Son frère de 21 ans tente de s'interposer. Alertés, des habitants, dont la mère des deux frères, descendent au pied de l'immeuble où l'atmosphère se tend. Alors que les riverains reculent, un fonctionnaire lance une grenade de désencerclement GMD, dont un plot de caoutchouc éborgne la mère de famille de 54 ans.