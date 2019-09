Mère de famille rouée de coups à l'Etrat : SOS Racisme fait appel

Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la mère de famille frappée et insultée pour des motifs racistes à l'Etrat l'année dernière. A cause d'un vice de procédure, son agresseuse n'avait pas été jugée, mais l'association SOS Racisme fait appel.

L'Etrat, France

L’association s'était portée partie civile dans cette procédure judiciaire après des faits qui avaient choqués. Une mère de famille rouée de coups par une femme dans un parc. La victime avait eu le tort de demander à cette femme de mieux tenir son chien en laisse. C'est justement avec cette laisse qu'elle avait été frappée, devant ses enfants.

Au tribunal correctionnel de Saint-Étienne il y a tout juste une semaine, on avait appris qu'il manquait une signature dans la procédure et que les infractions étaient prescrites. Inimaginable pour SOS Racisme qui a donc décidé de faire appel par la voix de son avocate, maitre Patricia Suid. L’association a écrit au Procureur de la République de Saint-Étienne et espère qu'en appel la femme qui a agressé la mère de famille pourra être condamnée. Le procureur qui avant que le procès en première instance ne soit abandonné avait requis 4 mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende.