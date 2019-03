Mère de famille tuée à l'Île-Rousse : l'ex compagnon mis en examen pour assassinat

Après la mort de Julie, cette mère de famille de 34 ans tuée par balles dimanche matin à l'Île-Rousse, son ex compagnon est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Âgé de 43 ans, il détenait légalement une arme, puisque licencié de tir sportif.

Ile-Rousse, France

L'ex compagnon de Julie, cette mère de famille de 34 ans tuée par balles dimanche matin à l'Île-Rousse, a été placé en détention provisoire ce mardi et est mis en examen pour assassinat.

Lui, âgé de 43 ans, explique avoir quitté son domicile avec son arme pour se rendre au centre de tir qu'il fréquentait ; arme qu'il détient légalement puisque licencié de tir sportif. Il ne reconnait pas la préméditation. Il s'était rendu à la gendarmerie dans la foulée des faits.

Le couple était séparé depuis la rentrée 2018. Ces derniers six mois, l'un comme l'autre avaient déposé plusieurs plaintes, souvent croisées, l'ancien couple s'accusant mutuellement, pour violences, vol ou encore dégradations, certaines impliquant également le père de la victime. Certaines avaient été classées sans suite, d'autres ont entraîné des amendes ou encore une médiation pénale, début novembre, qui avait échoué. La mère de famille avait notamment déposé une première plainte pour violences volontaires le 30 septembre 2018 contre son ex compagnon, expliquant qu'il l'avait attrapé par les cheveux. Ce qu'il aurait reproduit début décembre selon une nouvelle plainte déposée par elle, lui contestant sa version et en déposant une à son tour pour dégradations. Les deux enfants, de 8 et 10 ans, avaient été confiés à leur père depuis fin janvier par un juge, en attendant les conclusions d'une enquête sociale.