Mère de famille tuée à la Grand-Croix : "Il y avait du sang partout"

Une jeune femme de 25 ans, voisine de palier de la victime, a tenté de s'interposer pour arrêter "le massacre" et protéger la victime et son ami toujours hospitalisé. Malgré le choc, elle a accepté de revenir sur cette matinée d'horreur.

Adeline se souviendra à tout jamais de cette matinée du 13 août 2017. La jeune femme habite juste en face de l'appartement de la mère de quatre enfants tué d'une vingtaine de coups de couteau par son ex-mari rue Jean Jaurès à la Grand-Croix ce dimanche matin : "on a entendu des cris avec ma maman, j'ai couru vers ma porte et là j'ai vu les deux hommes entrain de se battre. Il y avait du sang partout. J'ai essayé de les séparer, mais l'ami de la jeune femme était déjà au sol, le dos en sang et l'agresseur continuait de s'acharner. C'était du massacre vraiment".

Adeline, tout comme l'autre voisine du rez-de-chaussée, ont tenté de mettre la jeune femme à l'abri de la folie meurtrière de leur agresseur : "je ne sais pas pourquoi elle n'est pas rentrée se réfugier chez nous, elle a peut-être voulu nous protéger". "Je n'oublierais jamais ces images" explique Adeline, "avec le recul j'ai risqué ma vie, je m'en rends compte, mais si c'était à refaire, je le referais. Lui (l'agresseur) il ne faut jamais qu'il oublie qu'il a privé quatre enfants de leur mère".

la victime "vivait dans la peur"

L'agresseur s'est rendu de lui-même au commissariat de Saint Chamon vers 10 heures le dimanche matin. Il est depuis en garde à vu et devrait être présenté au parquet dans la matinée de mardi. Il devrait être mis en examen pour meurtre ou assassinat (et pour tentative de meurtre ou assassinat). L'interrogation tourne autour de la préméditation du crime : l'homme avait-il l'intention de tuer quand il a débarqué chez son ex-femme ? En tout cas, il passait son temps à la surveiller depuis leur séparation comme l'explique Adeline : "on l'a toujours vu tourner autour des bâtiments, caché dans sa voiture. Même quand elle était tranquillement avec ses enfants sur son balcon, il était en bas, il la regardait".

Adeline qui affirme également l'avoir entendu menacer sa femme à plusieurs reprises : "un jour, je te tuerai ! ". Deux autres éléments laissent à penser que le crime a été prémédité : le couteau que l'ex-mari a apporté avec lui et la capuche qu'il portait sur la tête, sans doute pour ne pas pour ne pas être reconnu. En garde a vue, l'homme aurait déclaré ne rien regretter : "j'ai fait ce que j''avais à faire" aurait-il lancé aux enquêteurs. En revanche, il nierait avoir roulé sur son ex-femme avec sa voiture comme l'affirment de nombreux témoignages. Un autre élément qui démontrerai en tout cas sa détermination à tuer.