Mère jugée pour tentative d'homicide : les experts la disent "fusionnelle" avec son enfant et "égocentrique"

Devant la cour d'assises de Haute-Garonne quatre experts psychiatres et psychologues se sont succédé à la barre ce vendredi. Une mère de famille de 46 ans est accusée d'avoir tenté d'assassiner son fils de 5 ans en 2019 sur une route du Comminges. Elle avait voulu se suicider au volant de sa voiture, son fils à ses côtés en fonçant contre un platane. Toute la question est de savoir si elle a agi en pleine possession de ses moyens.

Mère à la fois possessive et égocentrique

Les experts psychiatres et psychologues qui déposent devant la cour ne sont pas tous du même avis. Deux d'entre eux estiment que le jour du drame c'est "l'émotion qui l'emporte sur la réflexion". Ce dimanche de décembre, l'accusée rentre d'un marché de Noël et découvre que son mari se trouve sur son lieu de travail aux côtés de sa maîtresse. Elle sait son infidélité depuis peu et "projette que son enfant souffre autant qu'elle" dit un médecin.

"Surprotectrice, possessive, fusionnelle"

"Elle est devant un mur, sa seule solution c'est qu'ils disparaissent tous les deux" affirme un psychiatre qui a rencontré l'accusée quelques jours après le drame et c'est la raison pour laquelle "elle entraîne son enfant dans la mort".

Expert inquiet

Mais le troisième psy qui fait part de son expertise à l'audience dit quelque chose de différent : "psychorigide, égocentrique, elle est dans la maîtrise des événements, elle décide dans un moment de colère de prendre son fils pour en priver le père." Ce médecin qui explique avoir rencontré l'accusé en prison un an après les faits affirme qu'"elle agit de façon stratégique, elle débranche l'airbag, place l'enfant à côté d'elle et résout le problème par elle-même". Cet expert qui est aussi pédopsychiatre s'interroge "sur la place (que l'accusée ndlr) accorde à son enfant" et cela "l'inquiète".

Quant au quatrième médecin il parle, plus partagé, d'un "état dépressif (...) d'une femme inhibée et introvertie (...) pour qui la séparation d'avec son mari produit l'effet d'un séisme" et qui "_ne veut pas que sa rivale s'occupe de son fil_s."

La mère de famille, au casier judiciaire vierge, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu lundi soir.