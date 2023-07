Mère soupçonnée d'avoir empoisonné ses filles à Dax : l'hypothèse du syndrome de Münchhausen par procuration

Elle pourrait souffrir d'un syndrome de Münchhausen par procuration. Cette mère de famille de Dax est mise en examen et placée en détention provisoire depuis janvier 2022, car elle est soupçonnée d'avoir empoisonné ses deux filles, dont l'une, Enea, âgée de 18 ans, est morte en novembre 2019. La juge d'instruction en charge de l'enquête avait demandé une expertise psychiatrique. Les deux experts qui ont été saisis ont rendu leurs conclusions vendredi 7 juillet.

Selon les informations de France Bleu Gascogne, ces experts évoquent l'hypothèse du syndrome de Münchhausen par procuration, une hypothèse qui plane depuis le début sur ce dossier.

De quoi s'agit-il ?

Le syndrome de Münchhausen par procuration est un trouble psychiatrique extrêmement rare. En résumé, il s'agit d'une forme de maltraitance qui consiste à blesser ou à rendre malade son enfant ou un de ses proches volontairement, dans le but d'attirer l'attention et la compassion de l'entourage et du corps médical. Certains éléments de cette affaire peuvent en effet y faire penser.

L'enquête révèle ainsi que cette mère de famille a conduit sa fille Enea 32 fois chez le médecin en deux ans. Elle a aussi consulté des sites internet sur les conséquences que peut avoir un surdosage de bêtabloquants. Or, cette molécule a été retrouvée dans le corps de sa fille décédée. Selon le rapport d'autopsie, Enea est morte des suites d'une overdose de bêtabloquants.

Cette même molécule, généralement utilisée pour traiter des pathologies cardiaques, a par ailleurs été retrouvée dans le corps de la petite sœur de la victime, avec de surcroit des doses importantes d'anxiolytique et d'antidépresseur. Pourtant, la jeune femme aurait déclaré ne jamais avoir pris ce type de médicaments.

Syndrome déjà évoqué en 2018

D'autant que, selon nos informations, en 2018 déjà, bien avant le début de l'information judiciaire, une psychologue du département faisait l'hypothèse du syndrome de Münchhausen par procuration, après avoir reçu la mère de famille à son cabinet.

Des affaires passées ont prouvé que ce trouble psychiatrique peut, dans certains cas, mener jusqu'à la mort. En 2018, une mère de famille a justement été condamnée à 13 ans de prison par la cour d'assises de Pau pour avoir étouffé sa fille de deux ans et demi. Selon les experts, elle souffrait de ce même syndrome et était pénalement responsable de ses actes.

L'un des avocats de la mère de famille, Me Danglade, rappelle cependant qu'il ne s'agit là que d'une hypothèse, et que les experts ne sont pas affirmatifs dans leurs conclusions. Sa cliente doit à nouveau passer devant un juge, ce lundi 10 juillet. Le juge des libertés et de la détention de Mont-de-Marsan doit se prononcer sur sa détention provisoire, et dire si celle-ci peut à nouveau être prolongée de six mois.