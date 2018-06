Grenoble, France

Le tribunal correctionnel a été plus sévère en appel. Les six prévenus sont condamnés à des peines de 4 mois à 2 ans ferme d'emprisonnement. Le Parquet avait requis plus, 3 ans de prison. Les faits remontent au mois de décembre 2017. Trois mères de la place Beaumarchais à Échirolles décident d'occuper leur hall d'immeuble. Elles veulent déloger les dealers. Les jeunes hommes se vengeant et les frappent.

Des craintes pour la suite

L'avocat de ces trois femmes, maître Coutaz, se dit satisfait que la justice ait été rendue. Mais il alerte, il faut que ces mères de familles soient protégées à la suite de cette décision. Elles vivent toujours dans le quartier. "Le but de leur plainte était de pouvoir vivre normalement, chez elles. Elles n'étaient pas chez les dealers. Les dealers étaient chez elles", estime l'avocat.