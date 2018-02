Méribel, Les Allues, France

Le skieur a été retrouvé en contrebas des filets de la piste du Grive à Méribel, dimanche après-midi. Il était inconscient et ne ventilait plus. Les secours lui ont fait un massage cardiaque, en vain. L'autopsie indique que l'homme serait mort des suites de problèmes médicaux et non d'un choc en tombant. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que le skieur évoluait sur une piste sans difficulté. Ce jour-là, un brouillard épais a beaucoup réduit la visibilité. De ce fait, il n'y a pas de témoin de l'accident.