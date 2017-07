Méribel : une voiture de touristes fait une chute de 150 mètres dans un ravin

Deux grands-parents et leurs petits enfants ont été blessés dans un accident de la route à Méribel, en Savoie. Dimanche vers 17 heures, leur voiture est sortie de la route et a fini au fond du ravin, 150 mètres en contrebas.

Une voiture de touriste a fait une chute dans un ravin à Méribel, en Savoie, dimanche vers 17 heures. Pour une raison encore inconnue, ces deux grands-parents et leurs trois petits enfants sont sortis de la route. La voiture a terminé sa course 150 mètres plus bas.

Les pompiers ont été prévenus grâce au système d'alerte de la voiture. Une vingtaine d'entre eux ont dû intervenir pour venir en aide à la famille.

Gravement blessé, le grand-père a été héliporté à l'hôpital de Grenoble. La grand-mère et les petits enfants n'ont été que légèrement touchés.