Mérignac : course-poursuite entre 2 CRS et un motard, 2 blessés, une garde à vue

Course poursuite entre policiers et fuyard à Mérignac

Il était environ 9h ce vendredi matin à Mérignac quand deux motards, policiers à la CRS 14, sont partis à la poursuite d'un autre motard recherché pour plusieurs infractions au Code de la route. Dans la course poursuite, ils ont perdu le contrôle de leurs engins et sont tombés, comme le fuyard âgé de 34 ans, qui a été placé en garde à vue. Les deux policiers de 35 et 39 ans ont également été blessés et transportés au CHU Pellegrin à Bordeaux.