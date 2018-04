Les policiers de Bordeaux lancent un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une habitante de Mérignac âgée de 40 ans. Elle est partie faire des courses le 21 avril et n'a plus été revue depuis.

Elle a quitté son domicile de Mérignac le 21 avril dernier et n'a plus donné de nouvelles depuis. Une femme de 40 ans est recherchée par les policiers de Bordeaux qui lancent un appel à témoins pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. De type asiatique, elle était vêtue d'un bas de survêtement noir et rouge et d'un tee-shirt.

Si vous disposez d'informations, il faut appeler au 05 57 85 73 19.