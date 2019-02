Mérignac : la porte de son appartement défoncée par erreur par le RAID

Mérignac, France

C'est une drôle de mésaventure qui arrive à Juliette, une jeune infirmière qui habite à Mérignac. Le 18 octobre dernier , alors qu'elle est en vacances en Espagne, elle reçoit un appel du commissariat de police : la porte de son appartement vient d'être fracturée par les hommes du RAID, qui en fait son intervenus ... par erreur. L'homme qu'ils recherchaient avait en fait donné une fausse adresse.

Depuis, une serrure de remplacement a bien été installée , mais elle n'est pas assez sécurisée. Juliette doit faire changer sa porte. Et c'est là que les ennuis commencent. "La police m'a expliqué au départ que tout serait prise en charge par les assurances... Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé : mon assurance a refusé de le faire, en considérant que ce n'était pas obligatoirement une infraction : c'était comme si les pompiers avaient eu l'obligation d'entre chez moi".

"Etrangère à cette affaire, je n'ai rien à avancer, rien à payer" Juliettte Copier

"J'ai alors contacté le ministère de l'Intérieur, poursuit la jeune femme, qui m'a alors expliqué que je devais avancer les frais, et que 10% resterait à ma charge, car un taux supposé de vétusté était appliqué. Malgré plusieurs appels, ils ne font preuve d'aucune empathie, ils me répètent que je n'ai pas d'autres solutions que de payer".

Je leur répète que s'ils n'avaient pas défoncé ma porte par erreur, je n'aurais pas tous ces soucis-là. — Juliette

Pas de prise en charge totale des dégâts

Ce que Juliette refuse de faire, "par principe, car ce n'est pas normal que je doive payer alors que je n'y suis pour rien", mais aussi, poursuit-elle "parce que je n'ai pas cet argent". Changer cette porte lui coûterait autour de 1.000 euros, selon les devis qu'elle a faits établir. "Je n'ai pas 100 euros à mettre dans ces réparations, d'autant que le ministère peut mettre un an et demi à nous rembourser. Et je n'ai pas envie d'avoir des galères d'argent pendant un an et demi."

Juliette doit changer la porte de son appartement après l'intervention du RAID © Radio France

Depuis quatre mois, cette trentenaire remue ciel et terre : rencontre avec les juristes, lettre aux défenseurs des droits, pour l'instant sans résultat. "Dès que j'ai un moment de libre, je multiplie les démarches, et ça devient pénible. Et c'est très frustrant, parce que je n'arrive à rien".

"Je ne trouve pas ça normal de devoir payer de mon poche une porte défoncée par erreur' Copier

Elle a aussi raconté sa galère sur les réseaux sociaux, et elle s'est rendue compte qu'elle était loin d'être la seule à qui pareille mésaventure était arrivée. En désespoir de cause, la jeune mérignacaise vient de saisir le procureur de la République.