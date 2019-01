Mérignac: le SAM Gymnastique lance un appel à l'aide après l'incendie du gymnase Léo Lagrange

Mérignac, France

Le SAM Gymnastique, le club de gym de Mérignac, lance un appel à la solidarité après l'incendie qui a totalement détruit le gymnase Léo Lagrange dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 décembre. C'est là que s'entraînaient 370 des 550 gymnastes du club, qui a tout perdu dans le sinistre, et qui est désormais à la recherche d'une autre salle.

Une réunion a eu lieu ce mardi matin avec la mairie afin de trouver une solution, et en attendant, le club compte sur les autres clubs du département. "Que ce soit le matériel d'entraînement, le matériel informatique ou logistique, tout a brûlé dans l'incendie, explique Stacy Chomeau, la secrétaire général du SAM. D'où cet appel à l'aide , pour que les autres clubs de la Métropole puissent éventuellement nous accueillir en urgence sur quelques créneaux horaires, pour que 50 à 60 compétiteurs puissent continuer à s'entraîner. Et puis lorsque nous aurons trouvé un nouveau lieu à Mérignac, nous aurons besoin de matériel - tremplin, tapis, trampoline et agrès".

"On espère redémarrer le plus rapidement possible" Stacy Chomeau, secrétaire général du SAM Gymnastique Copier

"Nous avons déjà eu des contacts avec les clubs de Talence, Le Haillan, Villlenave d'Ornon, Bègles et Saint-Médard en Jalles , qui sont prêts à faire des efforts pour nous laisser des plages horaires, poursuit Stacy Chomeau. J'avoue que c'est un coup dur, difficile à surmonter, on espère qu'on va redémarrer une activité partielle ou totale dans les mois qui viennent."

Il est possible de contacter le club à l'adresse suivante : samerignac.33@ffgym.com