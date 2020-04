Mérignac : quatre ans de prison pour celui qui avait mis le feu au gymnase Léo Lagrange

C'était dans la nuit du 29 au 30 décembre 2018, le gymnase Léo Lagrange, près du Lycée Daguin, à Mérignac était détruit par les flammes. Le feu, allumé avec des palettes et des poubelles à l'extérieur du bâtiment, avait pris vers 1h du matin. Et la piste criminelle avait aussitôt été privilégiée. Le procès de l'incendiaire, un homme de 29 ans, s'est tenu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il était poursuivi pour une quinzaine de sinistres (une pizzéria, des maisons, des véhicules, des poubelles...) entre juin et décembre 2018, à Mérignac mais également Martignas-sur-Jalles et Lacanau, selon le journal Sud Ouest.

Le procureur de la République a demandé cinq ans de prison dont quatre ans ferme et un de sursis probatoire avec obligation de soins, de travail et de participer à l’indemnisation des victimes. Il a été condamné à quatre ans de prison dont un an et demi avec sursis probatoire; et maintenu en détention.