Mérignac : un jeune homme en garde à vue après la double tentative d'assassinat sur le parking de Décathlon

Selon nos confrères de Sud-Ouest, un jeune homme d'un vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue hier soir. Il est soupçonné d'avoir foncé sur 2 hommes avec sa voiture hier matin sur le parking de la grande surface de sport. Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte.

Selon nos confrères de Sud Ouest, quelques heures seulement après la double tentative d'assassinat sur le parking du Décathlon de Mérignac hier matin, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Son complice qui a réussi à prendre la fuite est activement recherché.

Un aller-retour depuis Paris

Ce jeune homme d'une vingtaine d'année est soupçonné d'avoir foncé hier matin avec une voiture de location hier matin sur un homme d'une cinquantaine d'années et l'un de ses collègues qui se trouvaient tous les deux sur le parking et qui allaient embaucher.

Le suspect est ensuite sorti du véhicule et a roué de coups l'une des victimes avec une barre de fer, la laissant au sol dans un état grave. Le suspect serait ensuite monté dans un TGV en direction de Paris ou il réside, et c'est là qu'il a été interpellé hier en fin de journée à la Gare Montparnasse. Toujours selon nos confrères, son complice lui a pu prendre la fuite et est toujours activement recherché .

D'après les premières déclarations du jeune homme, il serait venu aider sa mère qui habite à Bègles "à se sortir d'une relation houleuse avec la victime". Les enquêteurs ont d'ores et déjà établi que la voiture utilisée avait été louée au nom de la mère du suspect. Une information judiciaire pour tentative d'assassinat a été ouverte.