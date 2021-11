Meurtre au jardin de Saint-Adrien : le procès s'ouvre pour trois semaines aux assises de l'Hérault

Premier jour du procès du home-jacking mortel de Servian, au jardin de Saint-Adrien le soir du 5 octobre 2017/. Trois hommes sont jugés dont Daniel Malgouyres, 72 ans, le propriétaire des lieux, poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre.

Il est reproché à Daniel Malgouyres d'avoir abattu un des deux cambrioleurs qui ont fait irruption ce soir-là chez le couple et d'avoir ouvert le feu sur le second alors qu'il prenait la fuite. Ses co-accusés affirment que c'est lui qui a commandité ce cambriolage dans le but de s'emparer de l'argent que son épouse gardait caché dans la maison. Daniel Malgouyres nie en bloc et assure qu'il a agi en état de légitime défense face à de parfaits inconnus.

Trois hommes sont jugés, mais un seul est dans le box, encadré par deux gendarmes. Daniel Malgouyres s'est présenté ce lundi après-midi en jeans et chemise blanche, l'air plutôt calme. Ses deux co-accusés sont assis juste à côté, mais eux comparaissent libres, l'un et l'autre vêtus de sombre. Richard Bruno, jugé pour avoir participé au cambriolage, Richard Llop pour avoir aidé à l'organiser. Un quatrième suspect, aurait dû être là Jean-Pierre Bruno, le père de Richard, 81 ans, victime d'un AVC il y a quelques semaines. Il n'était pas en état d'être jugé.

Une famille déchirée dans la salle d'audience

Autre absence remarquée, celle d'Olivier Magouyres, qui a pris fait et cause contre son père. Entre eux, la situation est très tendue. Il est appelé à témoigner devant la cour après-demain. Sa sœur Aurélie passera à la barre lundi prochain. Après l'appel des témoins, elle a dû quitter la salle d'audience. Alors elle, c'est tout le contraire. Elle soutient son père à 100%, impossible pour elle d'imaginer que Daniel Magouyres a organisé son propre cambriolage pour voler l'argent de son épouse.

L'épouse Françoise Malgouyres, partie civile dans cette affaire est assise au premier rang, elle aimerait bien croire son mari quand il dit qu'il est innocent. Mais elle a des doutes plus que sérieux, d'autant qu'il l'a trompée et qu'il projetait de divorcer juste avant le soir du drame.