Merville : un mort et un blessé grave dans un accident du travail

Un ouvrier de 79 ans est décédé ce lundi sur le site de la société Brunel à Merville, dans les Flandres. Il a été écrasé par une plaque de béton alors qu'il sécurisait le site. Son fils, âgé d'une cinquantaine d'années, a été grièvement blessé et héliporté au CHU de Lille.

Une plaque de béton est tombée sur les deux ouvriers, un père et son fils

Merville, France

En début d'après-midi ce lundi, un accident du travail s'est produit au sein de l'entreprise de ferraille Brunel, à Merville, dans les Flandres. Un homme est décédé et un autre grièvement blessé.

Ecrasés par un panneau de 2 tonnes et demi

Selon les informations de France Bleu Nord, il s'agit d'un père âgé de 79 ans et de son fils âgé d'une cinquantaine d'années, marié à l'une des gérantes de la société Brunel. L'entreprise avait été victime de plusieurs vols de métaux depuis l'an passé dont le dernier en date il y a deux mois. C'est la raison pour laquelle des travaux de sécurisation du site avaient été décidés : de hauts panneaux en béton de deux tonnes et demi devaient être installés. Et c'est l'un de ces panneaux qui est tombé, pour une raison inconnue, sur les deux hommes.

Le père âgé de 79 ans a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire : l'équipe du SMUR de l'hôpital d'Armentières n'est pas parvenu à le ranimer. Le fils, grièvement blessé, souffre notamment d'une fracture ouverte à la jambe. Il a été transporté par hélicoptère vers les CHU de Lille.