Méry-sur-Cher : deux corps retrouvés après un incendie

Méry-sur-Cher, France

Un incendie mortel a eu lieu ce jeudi matin, à Méry-sur-Cher, dans un ancien coprs de ferme rénové, aux abords de la route des forges. Le feu a provoqué l’effondrement du plafond de la bâtisse On ne connaît pas l'origine du sinistre.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers est rapidement arrivée sur place. Le feu a été maîtrise grâce à deux lances à incendie.

Les corps de deux personnes retrouvées dans les décombres

Dans un premier temps, les secours ont retrouvé le corps d'une personne dans les décombres. Les pompiers ont ensuite poursuivi leurs recherches et un deuxième corps a été découvert. Un couple habitait cette maison. Cet incendie a été très violent : il ne reste plus que les murs. Plus d'une vingtaine de pompiers a été mobilisée.