"Mes parents sont fiers" : Soline, apprentie fleuriste entre Quimper et Redon

"Nos cours sont super bien faits", sourit Soline, apprentie fleuriste au campus des métiers de Quimper. Comme elle, ils sont plus de 100 000 jeunes à avoir fait le choix de l'apprentissage en France.

C'est mon choix. Des profs m'ont dit d'aller en lycée général mais je voulais vraiment faire ça !"

- Soline, apprentie fleuriste à Quimper

La jeune bretonne de 17 ans débute son Brevet professionnelle en ce début d'année scolaire, après avoir validé son CAP fleuriste. "Mes parents sont fiers. Quand je suis partie à Quimper, j'avais 15 ans. C'est vrai que ça fait jeune mais je me suis débrouillée", poursuit-elle.

Moins de vacances, moins de temps avec ses amis du collège, mais c'est un mal pour un bien selon elle : "Certes, on a plus les vacances scolaires, on a plus les weekends mais d'un autre côté _on a déjà une expérience dans le domaine à la fin de ses études_".

"Très déterminée, très volontaire"

Soline est accompagnée dans son apprentissage du métier par sa formatrice, Karine : "C'est quelqu'un que j'ai remarqué très vite. Elle est discrète mais très déterminée, très volontaire et elle apprend vite". La gérante de son entreprise, la boutique Rapid'Flore, à Redon, va dans le même sens. "Au début, un peu de timidité, normale. Mais au bout d'un an c'était parti : elle est devenue très à l'aise avec les clients. L'évolution a été super", affirme Émilie le Texier.