Après un accident de la route ce 4 août à Meslay-du-Maine, l'un des occupants est en urgence absolue, deux autres en urgence relative. A bord du véhicule, seul en cause d'après les pompiers, il y avait deux femmes et un enfant de deux ans.

Meslay-du-Maine : deux femmes et un enfant de deux ans blessés dans un accident de la route

Un bâtiment du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Mayenne (SDIS 53) à Laval, le 5 janvier 2021.

Un accident de la route est survenu ce mercredi 4 août vers 10 heures, à Meslay-du-Maine sur la départementale 152. Il fait trois blessés, deux femmes de 29 et 30 ans, et un enfant de deux ans. D'après les pompiers, une seule voiture est en cause. L'un des occupants est en urgence absolue, deux autres en urgence relative. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Château-Gontier-sur-Mayenne.