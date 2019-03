Meslay-du-Maine : un enfant dans un état végétatif après avoir eu la tête coincée dans une table de ping-pong

Le tribunal correctionnel de Laval juge ce jeudi une ancienne animatrice et un directeur de centre de loisir et d'accueil périscolaire de Mesaly-du-Maine. En septembre 2016, un garçon de neuf ans et demi s'est retrouvé la tête coincée entre deux pans d'une table de ping-pong.

Meslay-du-Maine, France

C'est une négligence qui a eu des conséquences terribles. En septembre 2016, un enfant de 9 ans et demi, s'est retrouvé la tête coincée, entre les deux pans d'une table de ping-pong dans un centre de loisir et d'accueil périscolaire de Meslay-du-Maine. Les voies respiratoires du petit garçon ont été compressées, entraînant des lésions cérébrales irréversibles et d'importantes séquelles neurologiques. L'enfant est aujourd'hui cloué sur un lit, dans un état végétatif semblable à celui de Vincent Lambert.

"Il faisait semblant d'être mort"

Ce jeudi au tribunal correctionnel de Laval, le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis à l'encontre de l'animatrice et du directeur du centre pour blessures involontaires, et 5.000 euros d'amende à l'encontre de la commune. Les parents ne crient pas vengeance, mais "ils attendent une reconnaissance de responsabilité" explique l'avocate de la partie civile. Les parents ne sont pas présents à l'audience. Une nouvelle épreuve qu'ils n'auraient pas supportée. Lors de l'audience les avocats de la défense ont demandé la relaxe. Le procureur de la République a également requis l'interdiction d'exercer une activité d'éducateur.

Ce jour de septembre 2016, le petit garçon jouait seul au ping-pong. Il a relevé un pan de la table avec l'aide d'un autre enfant, personne n'a vérifié qu'il était bien accroché. Le pan s'est alors rabattu quand le petit garçon avait sa tête au milieu. L'animatrice du centre s'en est rendu compte au bout de plusieurs minutes, alertée par une petite fille. "Il fait semblant d'être mort" lui dit-elle. Mais la petite fille est venue à deux reprises voire l'animatrice, celle-ci ne s'est déplacée que la deuxième fois. Elle était en train d'envoyer des textos, quatre minutes se sont écoulées.

"On est face à une chaîne de négligences qui a eu des conséquences dramatiques" lance le procureur de la République. "Ce qui s'est passé est terrible" répond l'avocat de la jeune animatrice du centre. "Ma cliente se demande ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle aurait dû faire". A ce moment là, la jeune femme de 21 ans à l'époque était seule avec une dizaine d'enfants. "Je n'avais jamais imaginé qu'un accident puisse se produire" regretté le directeur du centre.

Le délibéré sera connu le 25 avril.