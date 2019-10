Tag islamophobe sur les locaux du club de foot de Grabels : "ce sont des abrutis"

Grabels, France

"Stade islamiste, aux armes citoyens". C'est le message islamophobe tagué dans la nuit de vendredi à samedi sur les locaux du club de football de Grabels. "Deux crétins ou trois sont allés inscrire un message hostile au stade en le déclarant islamiste et en appelant aux armes", lâche le maire René Revol. "Ce sont des abrutis, et c'est inadmissible que ce genre de choses soit taguée sur ce stade".

On a des éducateurs qui se dévouent, et on a deux cons qui viennent faire ça", René Revol, le maire de Grabels

Le club de football de Grabels existe depuis une cinquantaine d'année. "C'est un lieu de rencontre des populations, on a une équipe de jeunes, de filles, le club fait un travail éducatif extraordinaire", souligne le maire. "On a une véritable mixité sociale. On a des éducateurs qui se dévouent de manière bénévole, et on a deux cons qui viennent faire ça".

Le message a été effacé. "S'ils recommencent on re-effacera, mais on ne se laissera pas faire par ce genre de provocation à la haine raciale", dit René Revol.

René Revol, maire de Grabels Copier

On était très révoltés", Moustapha Nassiri, président du club

"On était très révoltés", témoigne de son côté Moustapha Nassiri, le président du club. "On n'a jamais eu de tels propos sur les murs. On est là pour faire du foot, pour apprendre aux enfants à tirer dans un ballon."

Moustapha Nassiri, président du club de football de Grabels Copier

La gendarmerie a fait des constats, et une plainte a été déposée.