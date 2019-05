Mesures exceptionnelles pour les obsèques d'Alain Bertoncello en Haute Savoie

Montagny-les-Lanches, France

Le dispositif sera à la mesure de l'émotion suscitée par la mort du jeune militaire de 28 ans.

Le cœur du village sera fermé à la circulation à partir de 8 h 30. Mais il sera possible de se garer sur les trottoirs des cinq axes qui mènent à la place de l'église. Le parking est réservé à la famille et aux militaires.

Pas d'écran géant, mais des hauts-parleurs seront installés sur le parvis de l'église. Ceux qui veulent saluer la mémoire du soldat pourront donc assister à l'extérieur à la cérémonie.

Compte tenu de la pluie menaçante, un chapiteau qui peut accueillir 200 personnes est dressé dans la cour de l'école. Un autre devant la mairie.

La maire Monique Pimonow précise que "tous les habitants se sont spontanément manifestés pour aider. Nous avons beaucoup de bénévoles. Des habitants vont ouvrir leur parking, à l'image d'un agriculteur. Tout le village connaissait Alain et veut le remercier pour sa bravoure, le fait d'avoir donner sa vie pour en sauver d'autres."

Sa famille et sa deuxième famille militaire

La cérémonie a lieu à 10 h 30 en présence de la famille et des militaires. Le commando d'élite Hubert dont faisait partie le Haut-savoyard sera présent. "Des militaires qu'il a côtoyé seront présents à titre de deuxième famille" a expliqué le père d'Alain Bertoncello, dans un SMS qu'il a envoyé à France Bleu Pays de Savoie. Jean-Luc Bertoncello y précise l'esprit de la cérémonie : "Il s'agit d'une célébration pour la famille et les amis d'Alain, et pas une célébration en lien avec ses exploits. Si des élus ou des responsables viennent se recueillir avec nous, ce ne peut être qu'à titre personnel."

Les proches ainsi que la maire ne répondront pas aux questions des journalistes, et leur demandent de respecter leur deuil.

La marche des copains

Avant la cérémonie, avant que les routes ne soient coupées à la circulation, des copains d'enfance organisent une marche toute simple, dans le recueillement, depuis le bas du village jusqu'à l'église. Ceux qui étaient en classe avec Alain ont voulu à leur manière lui témoigner leur reconnaissance. A l'origine de l'initiative, Maxime a été en classe avec "le copain, le petit monstre bagarreur à l'époque, qui s'était assagi avec le temps, et qui est devenu un exemple pour nous tous. "