Météo au Pays Basque : des maximales au-dessus des 30 degrés lundi, avant l'arrivée du brouillarta

Après des températures douces ce dimanche, le soleil et la chaleur vont faire leur apparition sur tout le Pays Basque. Ainsi, les maximales dépasseront ce lundi les 30 degrés.

"Localement, on ira jusqu'à 33°, prévoit Météo France à Bordeaux. Cela correspond à un bref épisode de fortes chaleurs de 24 heures, sur les journées de dimanche et lundi. Un temps ensoleillé et sec qui, combiné au vent de sud va favoriser la hausse des températures."

Prévisions météo pour le lundi 4 mai - Météo France

Mais, une temps qui sera de courte durée nuance Météo France. "C'est un phénomène temporaire et bref, qui va laisser place rapidement à une perturbation qui mêlera pluie et orage à certains endroits en soirée." Un phénomène de galerne (appelé brouillarta à Saint-Jean-de-Luz ou enbata à Hendaye).

"Le vent d’ouest pourrait faire baisser la température de 12 à 15°C en quelques minutes", explique pour sa part un autre prévisionniste sur Twitter. Météo France à Bordeaux ajoute que le vent va souffler fort en début de soirée ce lundi. "En moyenne 40 km/h et des rafales jusqu'à 60 à partir de 21h, et à partir de 22h les rafales pourraient atteindre plus de 80 km/h."