Météo : chute brutale des températures dans l'ex Midi-Pyrénées après de nouveaux records

Après l'envolée du thermomètre la semaine dernière et des températures largement supérieures aux normales de saison, un mois de mai plus normal dans l'ex Midi-Pyrénées. Les températures baissent d'environ dix degrés avec une maximale de 23 degrés ce lundi 23 mai à Castres, pas plus de 22 à Toulouse et Montauban. Météo France a relevé 33.8°C à la station Castres-Mazamet (Tarn) ce samedi 21 mai, un record.

Chute des températures encore plus brutale à partir de mardi avec moins de 20 degrés dans l'ex Midi-Pyrénées. Météo France prévoit 17 degrés mardi après-midi à Toulouse, 17 à Montauban (Tarn-et-Garonne), 18 à Albi (Tarn), 16 à Rodez (Aveyron) et pas plus de 13 à Saint-Gaudens dans le Comminges (Haute-Garonne). Les températures remonteront nettement à partir de vendredi, 26 degrés annoncés à Toulouse, 30 le week-end prochain.

