Météo France a placé samedi la Corse en vigilance orange pour orages, pluies et inondations, à partir de minuit et jusqu'à dimanche soir minuit.

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont en vigilance orange pluie-inondation et orages

Corse, France

Les deux départements corses ont été placés ce samedi en vigilance orange par Météto France qui craint des orages de fortes pluies voire inondations sur l'île. Les prévisionnistes évoquent un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée". L'alerte est valable à partir de samedi minuit et jusqu'à dimanche soir minuit.

En seconde partie de nuit de samedi à dimanche, plusieurs passages pluvio-orageux actifs vont aggraver la situation, tout d'abord sur le sud de l'île puis, en fin de nuit et journée, "sur l'ensemble de la façade orientale principalement".

Météo France a placé samedi la Corse en vigilance orange pour orages, pluies et inondations, à partir de minuit et jusqu'à dimanche soir minuit. - © Météo France

Des dégâts importants localement

Des précipitations intenses sont attendues, de l'ordre de 50 à 60 mm en une à deux heures, et accompagnées de grêle et de rafales de vent. Ces orages peuvent être accompagnés de grêle, de rafales de vent et provoquer localement des dégâts importants. "Entre ces vagues orageuses, des précipitations" sont aussi prévues "sur les versants est", poursuit Météo France. "On attend des cumuls de l'ordre de 80 à 100 mm, localement 130 à 150 mm au moins. D'autres passages orageux à confirmer peuvent se produire en soirée de dimanche".

Appel à la prudence

En début de semaine, l'île avait déjà été balayée par la tempête Adrian avec des rafales à 160 km/h, faisant un blessé grave et privant d'électricité des milliers de foyers. Le niveau d'alerte rouge avait été déclenché. Météo France appelle la population à la prudence et à la vigilance en particulier lors des déplacements, notamment sur le réseau routier secondaire, et les activités de loisir.