La vigilance orange aux vents violents est levée ce lundi matin, une journée qui sera désormais placée sous le signe des orages et des inondations.

Météo : la Loire et la Haute-Loire balayées par les vents violents, vigilance orange aux inondations maintenue

Des vents violents avant les orages sur la loire et la Haute-Loire.

Le record de la nuit est pour le Crêt du Rachat dans le Pilat : 176 km/h pour la plus grosse bourrasque et des moyennes à 117 km/heure. C'est le site spécialisée Météo 42 qui rappelle qu'on est à 3 km/h seulement de la force d'un ouragan de catégorie 1 et à 13km/h du record de 189 km/h pendant la tempête de 1999. Ça a soufflé fort par ailleurs : 115 km/h à Saint-Chamond, 116 km/h à Saint-Étienne.

Des perturbations mais peu de dégâts

Une quinzaine d'interventions des pompiers surtout en première partie de nuit, appelés pour des arbres sur la route ou des objets qui menaçaient de tomber. A Saint-Étienne le réseau STAS a été perturbé ce lundi matin, notamment le tramway dans la Grand Rue. La bâche d'un échafaudage menaçait de toucher les cathéters des tramways. Par sécurité ce sont des bus qui ont été affrétés tôt ce matin.