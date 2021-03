Météo : la toiture de 300 m² d'une station-service arrachée par le vent à la Motte-Servolex en Savoie

Un vent très fort a soufflé cette nuit sur la Savoie. Arrachant entre trois et quatre heures du matin plusieurs toitures sur la Motte-Servolex, dont celle de la station-service Agip situé avenue Jean Rostand.

Des rafales de vent ont balayé la Savoie cette nuit, en particulier dans l'agglomération de Chambéry. Sur la commune de la Motte-Servolex, les toitures de deux maisons ont été arrachées en totalité ou partiellement. Celle de la station-service Agip de 300m², située avenue Jean Rostand, n'a pas résisté non plus à la force du vent.

La station est hors-service

Les 300 m² de la toiture ont donc été arrachés vers quatre heures ce matin et sont retombés en endommageant une pompe à essence de la station-service et quelques bouteilles de gaz à proximité. Heureusement, pas de fuite d'après les pompiers et les gendarmes sur place cette nuit pour sécuriser la zone.