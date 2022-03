Météo : le Bas-Rhin en déficit de pluie depuis septembre

On se souvient de cet été humide et régulièrement pluvieux en Alsace, loin de la sécheresse du précédent. Depuis le mois de septembre, la donne a changé : la pluviométrie est très faible sur le secteur Strasbourg-Entzheim, selon Météo Suivi Alsace.

Des niveaux historiquement bas

"D'après nos calculs, la pluviométrie est inférieure à 43% par rapport à la moyenne des quarante dernières années, sur la période septembre-mars, dans le secteur Strasbourg-Entzheim", résume Florian Knoll, prévisionniste de l'association.

Il faut remonter aux années 1960 pour trouver un niveau de pluie aussi faible. De quoi inquiéter, à l'approche du printemps et surtout de l'été, où les températures sont de plus en plus chaudes depuis quelques années.

_"On a déjà eu des précédents encore pire (_avant les années 60 ndlr). Ce qui change c'est qu'avec le réchauffement on a une probabilité beaucoup plus accrue d'avoir des printemps et des étés plus chauds. Et qui dit fortes chaleurs, dit besoin en eau plus fort pour plantes", éclaire Florian Knoll.

Il faut donc espérer que la pluie revienne rapidement et en abondance au mois d'avril et mai.