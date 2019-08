De nouveaux renforts de pompiers attendus dans le Gard avant un épisode de fort mistral

Du mistral annoncé dans le Gard à partir du 1er septembre avec des rafales allant de 70 à 80 km/h. Un vent du nord qui s'ajoute au temps sec et aux fortes chaleurs que le département subit depuis le début de l'été. De nouveaux renforts de pompiers sont prévus.

Gard, France

Les conditions météo ne s'améliorent pas dans le Gard. En plus des fortes chaleurs et du temps sec que le département connaît depuis le début de l'été, c'est désormais le mistral qui s'annonce. Météo France prévoit des rafales de vent pouvant aller de 70 à 80 km/h à partir du dimanche 1er septembre. Un vent qui s'installe pour toute la semaine. Le préfet du Gard appelle donc à la plus extrême vigilance pour éviter tout risque de départ de feux. Les pompiers quant à eux vont recevoir des renforts. " 2 colonnes de renforts seront pré-positionnées dans le Gard. Toute la façade méditerranéenne est concernée par ces conditions météo défavorables " précise le capitaine Nicolas Ventosa du SDIS 30.

Le capitaine Nicolas Ventosa, du SDIS 30 Copier

Prévenir les incendies, c'est l'affaire de tous

Les pompiers du Gard ne le cachent pas. Ils seront extrêmement vigilants ces prochains jours. "La problématique qui se pose, c'est que les vacances sont terminées, les saisonniers ne seront plus disponibles, certains pompiers-volontaires vont reprendre leur activité professionnelle. Tout cela, ce sont plutôt des conditions défavorables si jamais on devait revivre les incendies de Générac. "

Moins de saisonniers et de pompiers volontaires à cause de la rentrée Copier

Des consignes de prudence toujours nécessaires

Face à cette situation, il n'est pas inutile de rappeler un certain nombre de consignes :

l’utilisation d’engins mécaniques équipés de girobroyeur, de débroussailleuses ou tronçonneuses, ainsi que d’appareils nécessaires aux travaux sur métaux pour la découpe, la soudure ou l’abrasion, est très vivement déconseillée, particulièrement aux heures chaudes de la journée

tout apport de feu (barbecues, incinérations de végétaux, feux d’artifice, lanternes volantes, jets de mégots…) à moins de 200 mètres des forêts ou garrigues est strictement interdit,

fumer est également strictement interdit dans les espaces précités

le bivouac en dehors des lieux aménagés et sécurisés est à proscrire