On annonce des températures presque caniculaires cette semaine, jusqu'à 35 degrés à Châteauroux.

Châteauroux, France

Il fera 33°C, voir 35°C ce jeudi à Châteauroux. Alors au centre de loisirs du Moulin de la Valla où 40 animateurs s'occupent en moyenne de 250 enfants, on bouscule le planning.

Au revoir le sport, bonjour les jeux de société

"On avait des activités dans des gymnases où il fait déjà très chaud. Tous les grands jeux extérieurs sont aussi annulés. Et la répétition du spectacle de fin de semaine, dans la salle Édith Piaf, ne sera programmé que le matin vu que ce n'est pas climatisé." explique Nathalie Rigolet, la directrice du centre de loisirs du Moulin de la Valla. Les animateurs vont plutôt privilégier les activités manuelles et les jeux de société "pour que les enfants restent tranquille" conclue la directrice.

Le soleil, une eau autour de 27 °C, des jeux nautiques, des rires... Vous aussi, venez "Nagez Grandeur Nature" jusqu'au 20 juillet et du 11 au 19 août au Lac de Rochegaudon à #Chaillac.🏖️🤽🏊#natation#sport#indrepic.twitter.com/NF84656jh5 — Indre Le Département (@Indre36) July 18, 2018

À la place, ses sorties aux lacs prévus au plan d'eau de Bellebouche et de Ceaulmont pour permettre aux enfants de se baigner. Mais surtout : des séances de cinéma, dans des salles climatisées.

L'élément indispensable : la casquette

Au centre de loisirs, les animateurs ont deux priorités. Alimenter en permanence la bonbonne d'eau pour que les enfants puissent s'hydrater quand ils le souhaitent et le port de la casquette. "C'est l'élément indispensable" lance Nathalie Rigolet. Le port de la casquette est d'ailleurs recommandé dès l'entrée au centre sur une pancarte à l'attention des parents.

[🗓️ Tendance météo du 23 au 29 juillet 2018 🗓️] La tendance météo de votre semaine : vers de fortes chaleurs 🌡 ? ➡ https://t.co/8AnTp1yxJFpic.twitter.com/kCblmmpfYh — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) July 22, 2018

Alors pour vos enfants en ces périodes de chaleur, si on récapitule : ne les exposez pas directement au soleil, protégez les avec une casquette et de la crème solaire, restez au frais à l'intérieur et faites les boire régulièrement.