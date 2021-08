Météo : retour du beau temps annoncé pour mercredi partout en France

Bonne nouvelle : le soleil devrait faire son retour à compter de mercredi 11 août. C'est en tout cas ce qu'annonce Météo France, qui prévoit des températures au-dessus des 35 degrés au Sud. "On attend même un pic de chaleur jeudi, avec des températures qui vont approcher les trente degrés au Nord et qui les dépasseront facilement au Sud, voire même les trente-cinq degrés du côté de la Méditerranée", annonce Patrick Gallois prévisionniste à Météo France. Jeudi, le mercure devrait atteindre les 26 degrés à Lille, 27 à Paris ou Rennes, 31 à Bordeaux, 33 à Lyon et Marseille ou encore 34 à Béziers.

Températures agréables au nord, plus chaudes au sud

Est-ce que cette météo estivale, qui se fait tant désirer, va-t-elle s'installer pour de bon ? Difficile à dire, répond Patrick Gallois. "Nous n'avons pas de certitude sur l'évolution de ce temps. Il est possible qu'on reste sur la lancée de ce beau temps estival, mais on peut aussi avoir des scénarios qui vont dans un sens différent", poursuit le météorologue. Car depuis le 15 juin, c'est globalement la pluie qui prédomine.

Des records de pluviométrie ont même été battus dans une dizaine de villes en juillet, comme à Besançon, Nancy, Lyon ou encore Mâcon. "On a parfois plus du double de la normale, voire du triple sur les précipitations du mois de juillet, analyse Patrick Gallois. L'anticyclone nous a fait faux bond, et on a eu des gouttes froides, c'est-à-dire des dépressions venues de l'Atlantique Nord et qui ont donné des pluies durables."

Malgré ce temps humide, les températures restent légèrement au-dessus des normales de saison. "On l'a déjà oublié mais la première quinzaine de juin a été chaude, et fait donc logiquement pencher la balance vers le chaud", rappelle le prévisionniste.