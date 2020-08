Sécheresse : seulement deux millimètres de pluie en juillet dans le Loiret, un record !

Selon les données fournies par La Chaîne Météo, le mois de juillet 2020 restera le plus sec de ces cinquante dernières années. Il est tombé seulement deux millimètres de pluie en un mois, soit un déficit de pluviométrie de 97%.

Deux millimètres de pluie en juillet dans le Loiret, contre 59,9 mm en moyenne : c'est "du jamais vu depuis une cinquantaine d'années", indique Cyrille Duchesne, météorologue pour la Chaîne météo. "Juillet dans le Loiret a été un mois exceptionnellement sec, sans passage de perturbation océanique et sans orages".

Orléans, une des villes les plus sèches de France en juillet

Rappelons que des mesures de restriction dans l'usage de l'eau ont été prises par le préfet dans une partie du Loiret, même si juin avait été plus pluvieux que la moyenne avec 52mm de précipitations contre 45 en moyenne. Orléans a même été en juillet "l'une des villes les plus sèches de France" : "Ajaccio et Marseille ont eu moins de pluie, avec zéro millimètre, mais c'est habituel au bord de la Méditerranée", poursuit M. Duchesne.

Et cette sécheresse exceptionnelle devrait se poursuivre au moins durant la première quinzaine d’août puisque "une vague de chaleur dans la durée est attendue sur le Loiret comme sur une grande partie de la France en fin de semaine".

Ensoleillement très élevé

Selon les données fournies par la Chaîne météo, les températures maximales ont été à peine plus élevées que la moyenne le mois dernier dans le Loiret (+ 0,4 degrés) : 26°9 C, loin des 28°8 de moyenne de juillet 2019. Le pic a été atteint le 31 juillet, avec 36,8 degrés à la station de Bricy (loin des 41,3° enregistrés le 25 juillet 2019).

En revanche, les températures minimales, en juillet, ont été très légèrement inférieures à la moyenne (12°6 en juillet 2020, contre 13°3 en moyenne). Enfin, le soleil a été au rendez-vous en juillet, avec 300 heures d'ensoleillement, 26% de plus que la moyenne.