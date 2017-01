Météo : une cinquantaine d'interventions des pompiers dans les Pyrénées-Orientales

La pluie s'est calmée ce samedi matin, mais elle tombe sans arrêt depuis vendredi après-midi dans les Pyrénées-Orientales. Certaines routes sont inondées. Les pompiers ont dû intervenir une cinquantaine de fois dans le département.

La soirée a été électrique, et la nuit humide dans les Pyrénées-Orientales. Tout d'abord avec les nombreux éclairs qui ont zébré le ciel vendredi soir, principalement sur la plaine du Roussillon. A tel point que le match de rugby USAP-Carcassonne a dû être interrompu à cause d'une coupure électrique. Et puis il y a surtout la pluie qui tombe sans s'arrêter, même si elle a diminué ce samedi matin.

Au Barcarès, il est tombé jusqu'à 50 millimètres d'eau dans certains quartiers depuis vendredi en fin de journée. Sur l'ensemble du département, les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois dans la nuit, avec un pic entre 20h et minuit.

Les secouristes ont principalement été appelés sur la côte et en Salanque : Canet-en-Roussillon, Villelongue-de-la-Salanque, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire... A Villelongue-de-la-Salanque, une maison aurait pris feu à cause de la foudre. Mais les pompiers ont surtout été appelés pour des caves inondées, ils ont aussi dû secourir des automobilistes coincés dans leurs voitures sur des routes où l'eau avait monté.

Routes coupées ce samedi matin

- La RD81A voie des Flamants Roses, ainsi que dans Saint-Cyprien.

- La RD11 entre Canet-en-Roussillon et Alénya.

- La bretelle de la RD617, pour accéder au crématorium de Canet-en-Roussillon.

- La RD51 entre Torreilles et Villelongue-de-la-Salanque.

- La RD12 entre Bompas et Villelongue-de-la-Salanque.

- La RD1 entre Bompas et Saint-Laurent-de-la-Salanque

- La RD 31 entre Bompas et Perpignan

- La RD 1 entre Bompas et Claira

- La RD12 entre le giratoire 12b coté Rivesaltes et le giratoire coté Pia sous le pont de la D900

- La RD83, bretelle accès au Mega CGR dans le sens Rivesaltes-Barcarès

Passages à gué fermés

- sur la RD59a à Cases-de-Pène

- sur la RD13B Maureillas - Les Cluses