Métro parisien : attention aux faux contrôleurs

Paris, France

Gare aux faux contrôleurs, dans le métro parisien. Après des twitts d'usagers, horrifiés d'avoir été contrôlés, en cette période de grèves et de galère dans les transports, les agents de la RATP, ont mis en fuite lundi 16 décembre, à la station Auber, une bande de voleurs par fausse identité. La Régie autonome des transports parisiens fait diffuser, dans les rames, des messages sonores pour mettre en garde les usagers.

La méthode des voleurs

Ils ont parfois, sur le dos, une veste de contrôleur qu'ils ont réussi à dérober. Ils portent parfois des brassards de la RATP, faux, évidemment. Ils s'en prennent plutôt à des touristes ou des voyageurs occasionnels. Ils se positionnent, souvent, auprès des distributeurs automatiques de tickets et, quand ils voient un usager en difficulté, ils interviennent et lui vendent, beaucoup plus cher, de faux titres de transport. Mais ils peuvent, aussi, effectuer des "contrôles" et faire payer de fausses contraventions.

Comment ne pas tomber dans le panneau

Des messages sont diffusés, régulièrement, dans les rames, pour mettre en garde les usagers, contre ces faux contrôleurs. Une campagne d'affichage a également été mise en place. Il faut savoir, qu'en cette période de grèves, les contrôles sont rares, les agents de la RATP étant réquisitionnés pour aider les voyageurs en galère. Mais, la meilleure prévention est de demander au contrôleur, sa carte d'assermentation. Les vrais agents, en possèdent obligatoirement une. Vous êtes en droit de demander qu'il la présente et c'est, pour vous, le meilleur moyen de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un usurpateur.