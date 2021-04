Métropole d'Orléans : la police intervient dans une fête illégale et dans un restaurant clandestin

Samedi 10 avril aux alentours de minuit, la police est intervenue pour une fête clandestine dans un pavillon situé allée de la Marjolaine prés du cimetière communal de Fredeville à Saint-Jean-de-Braye. Une cinquantaine de personnes était réunie à l'intérieur et l'extérieur de la maison. Les joyeux fêtards ont prétexté une pendaison de crémaillère. Ils ont tous été verbalisés d'une amende de 135 euros pour non respect du couvre feu. Un jeune de 16 ans, organisateur de la fête et sa grande sœur, locataire du pavillon sont par ailleurs convoqués au commissariat pour réunion interdite dans une circonscription en état d’urgence sanitaire et devant faire face à une épidémie de Covid, avec mise en danger de la vie d’autrui.

Une autre descente de police a eu lieu ce week-end, dimanche vers 21h30 à Fleury-les-Aubrais, dans le restaurant au Plein air, situé Rue Jules Ferry. Une vingtaine de convives étaient en train de fêter un anniversaire. Tous ont pris la fuite par l'arrière du bâtiment à l'arrivée des forces de l'ordre. Seule la gérante du restaurant a été verbalisée. Convoquée prochainement au commissariat, elle fait aussi l'objet d'une procédure administrative.