Métropole lilloise : Disparition inquiétante d'un Armentiérois de 37 ans

La police du Nord lance un avis de recherche ce lundi après la disparition inquiétante d'un Armentiérois de 37 ans, Rémi Van den Broëck. Selon sa soeur, très inquiète, "il ne répond plus à nos messages et il ne s'est plus connecté depuis le 26 décembre et son téléphone est éteint".

L’homme mesure 1,85 m, pèse 75 kg, et a les yeux bleus. Il porterait une doudoune bleue marine sans manches, des basket en cuir bleu et un polo bleu à manches longues. Il conduirait une Renault Mégane blanche immatriculée « CK 557 NG ».

En parallèle de l'avis de recherche, la famille a lancé un appel à témoins sur Facebook. - Facebook (capture d'écran)

Il n'a pas repris le travail ce lundi

Employé à la mairie de Marcq-en-Barœul, Rémi Van den Broëck n'a pas repris le travail comme prévu ce lundi matin. "Une collègue nous a dit qu'il lui avait envoyé un message le 26 décembre, disant qu'il ne viendrait pas travailler ce jour-là" explique une de ses soeurs. "La semaine dernière il était en congé mais il devait reprendre le travail ce matin. On est très inquiets depuis jeudi (29 décembre) parce qu'on n'arrive pas à le joindre. On devait fêter le réveillon du nouvel an ensemble mais il ne m'a jamais répondu, ni par message ni sur les autres réseaux sociaux."

Son frère a été aperçu pour la dernière fois au Bizet belge le jour de Noël au soir et le lendemain au matin. Le 26 décembre vers 10 h, il a effectué un achat dans le centre commercial Auchan d’Englos. "C'est les dernières infos sûres que nous avons."

Si vous détenez des informations susceptibles d’aider les enquêteurs, vous pouvez joindre le commissariat d’Armentières au 03 20 17 23 23 .