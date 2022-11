Métropole lilloise : un automobiliste vole trois personnes, percute trois voitures et s'enfuit sur l'autoroute

C'est une course poursuite qui a duré une vingtaine de minutes ce mercredi matin dans la métropole lilloise. Vers 10 h du matin, un homme d'une cinquantaine d'année, au volant d'une voiture volée, commet d'abord un premier vol à la portière à Villeneuve d'Ascq, une méthode qui consiste à ouvrir la portière d'une voiture lorsqu'elle est à l'arrêt, devant un feu rouge par exemple. L'homme vole une première personne, puis une deuxième, à Marcq-en-Barœul, toujours dans la métropole lilloise, et une troisième, un peu plus loin.

Après avoir reçu un signalement, les forces de l'ordre repèrent la plaque d'immatriculation de l'automobiliste à la Chapelle d'Armentières à l'aide des caméras urbaines de vidéoprotection. Des policiers en moto se rapprochent alors de lui tandis que des CRS ralentissent la circulation sur l'autoroute A25, dont il s'approche, avant de la couper complètement.

En voulant échapper aux policiers, l'homme quitte l'autoroute A25 et percute trois véhicules. Il abandonne alors sa voiture et décide de prendre la fuite à pied. Il traverse les voies de l'autoroute en courant et est finalement interpellé quelques minutes plus tard par plusieurs policiers. Il a été placé en garde à vue.

Deux policiers ont été blessés dans l'opération qui a duré environ 25 minutes. Ils ont été pris en charge pour des hématomes, une plaie et une blessure à la main.