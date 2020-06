"Mettre le feu me soulage" un homme arrêté à Générac

Un homme de 28 ans a été arrêté,ce lundi 29 juin, à Générac après trois départs de feu ces derniers jours : 2.500 mètres carrés le 15 juin route de Franquevaux, et le 20 juin, deux départs de feu près du stade de la commune.

Généracois attiré par le feu

Cet homme, actuellement en garde à vue, a reconnu être l'auteur de ces départs de feu. Ce Généracois, en couple, sans enfants est au chômage se dit en colère et a expliqué aux enquêteurs que mettre le feu " le soulage " et qu'il "aime cela". L'expertise psychiatrique est en cours et il devrait être déféré ce mercredi matin. Le pyromane pourrait passer devant les juges ce jeudi en comparution immédiate. Le vice-procureur de Nîmes, Antoine Wolff veut envoyer un message fort avant la saison des incendies et presque un an après les dramatiques incendies de Générac. Pour l'heure aucun lien n'est établi entre les deux événements mais les enquêteurs vont forcement se poser la question dans les jours qui viennent.