Metz : 108 grammes de cocaïne et 59 grammes d'héroïne saisis et deux dealers présumés placés en garde à vue

Deux Messins de 23 et 24 ans ont été interpellés à Metz pour trafic de drogue. Une perquisition a permis de découvrir un sacré butin chez les deux suspects : cocaïne, héroïne, cannabis, une arme à feu et de l'argent en liquide. Ils seront jugés en comparution immédiate en début de semaine.

Deux Messins de 23 et 24 ans ont été interpellés lundi 20 décembre pour trafic de drogue. Ils ont été placés en garde à vue et ont été déférés devant le parquet de Metz vendredi 24 décembre. Ils doivent être jugés en comparution immédiate en début de semaine prochaine.

Sacré butin

La police est alertée pour des allées et venues suspectes d'automobilistes dans une petite rue du quartier Devant les Ponts. Après enquête, les forces de l'ordre interpellent deux hommes lundi en flagrant délit lors d'une transaction et les placent en garde à vue. La police procède ensuite a des perquisitions chez les deux dealers présumés et tombe sur un sacré butin : 108 grammes de cocaïne, 59 grammes d'héroïne, près de 250 g de cannabis, une arme a feu et près de 1 200 euros en liquide.

Les deux hommes, déjà connus par les services de police, sont suspectés d'avoir réalisé une quinzaine de transactions par jour depuis septembre 2021, pour un bénéfice de près d'un millier d'euros par jour. Déférés devant le parquet de Metz ce vendredi, ils seront jugés en comparution immédiate en début de semaine prochaine et passerons Noël derrière les barreaux.