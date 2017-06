Metz : 8 mois de prison pour avoir dérobé de la lingerie féminine, de l'alcool et de la viande.

Deux hommes de 22 ans et 23 ans ont comparu ce mercredi 14 juin devant le tribunal correctionnel de Metz pour vol avec effraction. il y a plus d'un moi, lors d'une soirée bien arrosée, ils ont notamment volé, dans un magasin de lingerie, 77 petites culottes.

Ils avaient dérobé, dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, 77 petites culottes pour femmes, plusieurs bouteilles de vin et de champagne et 4 kg de noix de veau. Deux hommes de 22 et 23 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Metz à 8 mois de prison pour vol avec effraction. Les deux cambrioleurs, passablement ivres au moment des faits, ont présenté leurs excuses aux victimes.

Il y a plus d'un mois, deux amis se retrouvent dans un bar du centre-ville messin pour boire quelques verres. Mais la soirée est plus arrosée que prévu et au moment de rentrer chez eux, ces 2 hommes vont déraper. Dans une petite rue, ils constatent qu'une porte d'immeuble est restée ouverte. Ils entrent dans l'habitation et au bout du couloir, ils arrivent dans une cour. Dans cette cour, la remise d'un magasin de lingerie voisin. Ils cassent une fenêtre et y dérobent 77 petites culottes. Surpris par un voisin, ils prennent la fuite, avec ce butin insolite.

Quelques centaines de mètres plus loin, les 2 hommes remettent ça. Ils profitent d'une porte d'un immeuble laisser ouverte pour une petite visite des lieux. ils forcent alors la porte et pénètrent dans la cave d'un restaurant. Ils font alors main basse sur plusieurs bouteilles d'alcool et 4 kilos de noix de veau. Quelques minutes plus tard, ils sont interpellés par les policiers de la brigade anti-criminalité.

A la barre, les 2 cambrioleurs ont reconnu leurs méfaits. Pour eux, il s'agit d'une grosse bêtise, liée à leur forte consommation d'alcool. " L'alcool n'excuse pas tout " leur a rétorqué la procureure de la République. Dans son réquisitoire, elle a rappelé le casier judiciaire déjà imposant des prévenus. Tous deux ont été déjà condamnés par le passé pour vol et dégradations notamment.

Les 2 individus qui ont à la barre présenté leurs excuses , ont été condamnés à 8 mois de prison. L'un d'entre eux écope d'un sursis mis à l'épreuve de 2 ans avec l'obligation de travailler et de se soigner. L' autre, incarcéré depuis les faits pour une autre affaire, a bénéficié d'un aménagement de peines.