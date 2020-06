Metz : adeptes de la technique du " dos à dos ", trois hommes ont volé plus de 23 000 euros

Trois hommes, âgés entre 35 et 52 ans, comparaîtront le 19 août prochain, devant le tribunal correctionnel de Metz pour une série de vols avec ruse, que les policiers surnomment aussi, le vol " dos à dos ", et qui ont été tous commis, dans l'agglomération messine, ces derniers mois.

Ces individus ont déjà été condamnés en décembre dernier pour une première affaire. Ils ont été interpellés en flagrant délit pour deux vols de carte bancaire dans la cafétéria d'un hypermarché de Moulins-les-Metz.

Leur technique est audacieuse et bien rodée. Le trio repère une victime potentielle qui s'apprête à payer son repas avec une carte bleue. Un premier individu se place derrière lui et regarde au dessus de son épaule pour repérer son code.

Le client passe ensuite à table, après avoir mis son blouson sur sa chaise. C'est là qu'un second malfrat intervient : Attablé derrière lui, il dérobe discrètement son portefeuille, en retire la carte bancaire, puis le remet dans la veste de la victime.

Ensuite, un 3e individu récupère la carte bleue et se dirige immédiatement vers un distributeur bancaire pour retirer de l'argent.

Après cette première affaire, les policiers de la sûreté départementale de Metz ont examiné leurs registres de plaintes. Ils y ont déniché plusieurs autres vols similaires. Ils se sont ensuite rapproché des centres commerciaux, et des banques, où des cartes bancaires avaient été utilisées frauduleusement, pour y récupérer la vidéosurveillance.

Grâce à ce travail long et minutieux, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que ces trois hommes étaient impliqués dans huit vols " dos à dos ", commis à la fin de l'été et au début de l'automne 2019. Les policiers ont aussi évalué le montant total du préjudice subi par leurs victimes. Il s'élève à plus de 23 000 euros.

Les trois suspects ont été extraits de leur cellule, le mardi 16 juin et placés en garde à vue. Devant les policiers, ils n'ont pas reconnu les faits. C'est le tribunal correctionnel de Metz qui devra décider de leur implication ou non, en août prochain.