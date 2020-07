Metz : agressée, l'adolescente ne se laisse pas faire

Il s'imaginait sans doute qu'une jeune fille marchant seule à la nuit tombée constituerait une proie facile. C'était sans compter la ténacité de la victime !

Lundi soir, vers 22h45, un garçon de 15 ans a surgi derrière une jeune fille sur le parking de la piscine Lothaire de Metz. Saisie par le bars et jetée à terre, elle recevait aussi un coup de pied dans la jambe. Mais quand l'agresseur a entrepris de la fouiller pour se saisir de son téléphone portable, la jeune fille de 16 ans s'est rebellée. Coup de poing au visage, coup de pied dans les jambes : elle parvenait à prendre la fuite et à alerter la police.

Quelques minutes plus tard, le jeune homme était localisé rue Georges Ducrocq. Poursuivi par les agents, il se réfugiait alors dans le Parc de la Seille derrière de la végétation. Attrapé et placé en garde à vue, il a été relâché ce mercredi, et devra prochainement se présenter devant un juge des enfants en vue d'une mise en examen.