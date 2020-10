Metz : Attention à l'arnaque aux "faux-handicapés"

Des gens se font passer pour sourds et muets pour arnaquer les passants, ces derniers jours, à Metz. Ils demandent aux gens de signer une fausse pétition et de faire des dons pour une association qu'ils ne représentent pas. La police lance un appel à la vigilance.

Certains n'ont visiblement aucun scrupule... Depuis quelques jours, des gens se font passer pour des faux handicapés, pour récolter des dons, dans le centre-ville de Metz. Plusieurs personnes, parfois accompagnés d'enfants, se font passer pour sourds et muets et font croire qu'ils organisent une collecte pour Handicap international. La police lance un appel à la vigilance : "Il s’agit d’usurpateurs qui utilisent la fibre solidaire des gens pour les escroquer. Ne signez rien, ne donner aucun argent, et appelez le 17".

Fausse pétition mais vraie arnaque

La police explique : "Ils interpellent les passants (encore hier dans la galerie marchande des Galeries Lafayette à Metz), leur présente ce formulaire/pétition (beaucoup d’autres peuvent exister) qui est manifestement faux, et font signer les victimes, qui pensant œuvrer pour de bonnes causes, versent des dons en espèces".