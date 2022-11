Metz et Nancy auront de nouvelles unités de Police dans les transports

Le nombre de forces de l'ordre déployées dans les transports en commun va largement augmenter d'ici les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. "Il y aura près de 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dans 77 nouveaux services dédiés à la sécurité des transports", affirme Gérald Darmanin qui était en déplacement à la gare de l'Est à Paris ce jeudi pour faire ces annonces.

Metz et Nancy figurent parmi les 37 villes qui accueilleront ces brigades composées de 10 à 20 policiers, qui viendrons en renfort des effectifs de sécurité des réseau de transport en commun. Selon la Préfecture la Moselle, elles interviendront dans les gares SNCF, les stations et sur les différentes lignes de bus ou tramway (Le Met' à Metz, Stan à Nancy), et "prendront notamment en compte les horaires où la délinquance est la plus forte pour plus d’efficacité, mais également les pics d’affluence, pour rassurer et dissuader."

Par ailleurs que les effectifs de pelotons de réservistes de la gendarmerie de la zone Est seront doublés.